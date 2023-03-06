Тернополянин Тарас Радь зібрав на Кубку світу у США весь комплект нагород

Кубок світу з лижних перегонів та біатлону триває в американському місті Мідвей. Участь у цих змаганнях у складі національної збірної команди України бере й тернополянин Тарас Радь. І він вже завоював весь комплект нагород.

На початку перегонів, першого березня, наш земляк став другим у лижних перегонах спринт класичним стилем. Під час індивідуальної гонки вільним стилем на 5 кілометрів, яка проходила другого березня, Тарас Радь виграв бронзову медаль. А на третій день став першим у біатлоні в індивідуальній гонці на дистанції 12,5 кілометрів.

Нагадаємо, що Тарас Радь – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та заслужений майстер спорту України біатлону, вихованець ДЮСШІ «Інваспорт», студент магістратури факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тренер спортсмена – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.

Всього на Кубку світу українську команду представляють 12 спортсменів. За даними Національного комітету інвалідного спорту України, станом на 4 березня наші спортсмени завоювали 15 медалей – 5 золотих, 4 срібні та 6 бронзових. Триватимуть змагання до 8 березня.