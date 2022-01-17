Чемпіонат Світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору-2021 триватиме до 24 січня у Ліллехаммері, що у Норвегії.

Вперше його проводять одночасно з трьох видів спорту: лижні перегони і біатллон, гірські лижі та сноуборд. Через те, що чемпіонат перенесли на один рік через пандемію, було вирішено залишити назву чемпіонату незмінною.

Виступає на змаганнях і відомий тернопільський спортсмен Тарас Радь. Він входить до складу Національної паралімпійської збірної команди України у класі LW 10-12 (сидячі). З початку чемпіонату наш спортсмен вже здобув дві нагороди світової першості. У біатлоні-спринт на дистанції 6 кілометрів Тарас Радь зайняв третє місце, а у біатлоні на середній дистанції у 10 кілометрів став другим.

Тарас Радь є вихованцем ДЮСШІ «Інваспорт», студентом факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тренує його заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.

У цьому чемпіонаті беруть участь спортсмени із 32 країн світу. До української команди входять 25 спортсменів з інвалідністю, які змагаються у лижних перегонах та біатлоні. За результатами змагань найкращі спортсмени отримають ліцензії на участь у Паралімпійських іграх у Пекіні.