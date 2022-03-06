Українські паралімпійці здобувають перемоги в Китаї наперекір війні. Тернополянин Тарас Радь у перший день змагань виборов «срібло».

Попри повномасштабне вторгнення Росії, українські паралімпійці змогли відправитися у Пекін для участі на Паралімпіаді-2022. На Іграх у Пекіні українська команда представлена 20 спортсменами.

Про це розповів заслужений тренер України Віктор Федорчак. У перший змагальний день українці змагалися в одному виді спорту – біатлоні, де розігрувалося шість комплектів медалей в спринтерських гонках.

«Український біатлоніст, заслужений майстер спорту України, тернополянин, студент факультету фізичного виховання ТНПУ Тарас Радь завоював срібну медаль на дистанції 6 км ХІІІ зимових Паралімпійських ігор. Друге «срібло» для України виграла Людмила Ляшенко, спортсменка з ураженням опорно-рухового апарату, яка теж фінішувала другою в спринті. А перше «золото» України здобув 33-річний Григорій Вовчинський, спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату у спринті в класі стоячи. Бажаємо усій українській збірній і особисто нашому земляку Тарасу Радю подальших перемог».