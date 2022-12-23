П’ять медалей на паралімпійському Кубку Світу з лижних перегонів та біатлону виграв тернопільський спортсмен Тарас Радь. У різних дисциплінах він здобув три «золота», «срібло» і «бронзу».

Змагання проходили у фінляндському Вуокатті, і в них взяли участь спортсмени з інвалідністю із 21 країни. До української команди входили 25 осіб, в тому числі двоє тернополян: майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та заслужений майстер спорту України біатлону, вихованець ДЮСШІ «Інваспорт», студент магістратури факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Тарас Радь та представник Тернопільського центру та ДЮСШІ «Інваспорт» Володимир Черниш. Вони змагались серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору у класі LW 10-12 (сидячі).

«Результати Тараса Радя на Кубку світу у Фінляндії просто вражаючі, – кажуть в управлінні молоді, спорту та іміджевих проектів ТОВА. – Він завоював бронзову нагороду у лижних перегонах спринт, «золото» у біатлоні на дистанції 12,5 кілометрів, «срібло» – у біатлоні на дистанції 10 кілометрів, золоту медаль наш земляк виборов і у біатлоні спринт естафеті, де він виступав у команді разом із Максимом Яровим, і ще одне «золото» приніс йому також біатлон спринт на дистанції 7, 5 кілометри. Володимир Черниш у біатлоні спринт на дистанції 12,5 км зайняв шосте місце, у біатлоні спринт на дистанції 7,5 км був восьмим».