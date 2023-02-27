Чотири медалі виграли на чемпіонаті України з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору тернопільські спортсмени.

Цей чемпіонат проходив на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту осіб з інвалідністю України, що у Яворові Львівської області. Участь у ньому взяли сімдесят спортсменів з інвалідністю з одинадцяти областей України та міста Києва.

– Від Тернопільського центру та ДЮСШІ «Інваспорт» змагалося троє спортсменів, – повідомили у закладі. – Вони виступали в категорії сидячі, клас LW 10-12. Тарас Радь виграв дві золоті медалі: у біатлоні спринті на дистанції 7,5 кілометрів та у лижних гонках з інтервальним стартом вільним стилем на дистанції 5 кілометрів. Володимир Черниш із Копичинець Чортківського району зайняв друге місце у лижних гонках вільним стилем на дистанції 10 кілометрів. У цій же дисципліні Андрій Євтушенко із села Порохова Чортківського району, студент Західноукраїнського національного університету, зайняв третє місце.

Готував спортсменів до змагань заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.