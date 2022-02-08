Тернополянин Підручний потрапив у першу двадцятку в індивідуальній гонці на Олімпіаді

У вівторок, 8 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася індивідуальною гонкою у чоловіків.

Україну в ній представли чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, та Богдан Цимбал. Найкращий результат “синьо-жовтих” показав Підручний, який із трьома хибами на вогневих рубежах став 18-м, повідомляє ТСН.

Перемогу в чоловічій індивідуальній гонці здобув француз Кантен Фійон-Майє, “срібло” взяв білорус Антон Смольський, а “бронзу” – норвежець Йоганнес Бо.

Олімпіада-2022. Результати чоловічої індивідуальної гонки

Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+1+1+0) 48:47.4 Антон Смольський (Білорусь, 0+0+0+0) +14.8 Йоганнес Бо (Норвегія, 1+0+0+1) +31.1 Максим Цвєтков (ОКР, 0+0+0+1) +34.9 Скотт Гоу (Канада, 0+1+0+0) +1:05.6 Бенедікт Долль (Німеччина, 1+0+0+1) +1:07.1

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Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) Артем Прима (Україна, 1+2+0+1) +4:48.8 Антон Дудченко (Україна, 1+0+1+2) +6:07.5 Богдан Цимбал (Україна, 3+0+1+0) +6:31.6

Зазначимо, що в жіночій індивідуальній гонці, яка відбулася днем раніше, українки Юлія Джима та Ірина Петренко посіли 10-те та 11-те місця відповідно. Це їхні найкращі результати в особистих гонках у нинішньому сезоні.