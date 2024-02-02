Тернополянин обіцяв вивезти “клієнта” за кордон за 9700 доларів. ФОТО

Оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільській області спільно зі слідчими відділення поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури викрили та припинили незаконну схему перетину кордону. До її організації був причетний 34-річний житель Тернополя.

У ході документування протиправної діяльності було встановлено, що фігурант за грошову винагороду обіцяв допомогти безперешкодно перетнути державний кордон військовозобов’язаному чоловіку. Свої послуги оцінив у 9 700 доларів США.

Правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання грошей від «клієнта».





Слідчі повідомили тернополянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності затриманого до скоєння аналогічних злочинів та встановлення інших осіб до організації кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.