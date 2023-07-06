У Тернополі біля Архикатедрального собору зібралися люди, які проти добудови над колишнім Домініканським монастирем. Їх майже 50.

Про це розповіла кореспондентка Суспільного Богдана Савицька. За її словами, рух на ділянці дороги біля катедри перекрили, поставили відповідні дорожні знаки. На місце заїхала будівельна техніка.

“Потрібно запросити замовника цих робіт запросити і послухати, оскільки громадськість зацікавлена, потрібно ознайомитися з документами”, — каже тернополянин Ігор, який прийшов на територію, біля собору.

Тернополянин Ігор Мамус розповів, що на його думку, перед початком робіт, мало відбутися громадське обговорення.

“Тут мала би брати участь громадськість, це не мало відбуватися приховано й інформувати людей просто табличкою, на якій зображений проект. На мою думку, те, що відбувається — суперечить закону, який охороняє такі пам’ятки. Це пам’ятка архітектури національного значення і тут можна відновлювати уже неіснуючі елементи, консервувати будинок, а як оце пройшло — не знаю, можливо у нас церква вміє обходити закони. Громада не може бути пасивною, але це має вирішувати церква, можливо призупинити роботи, довести це до інтересів держави і закону, а потім проводити роботи”.

Люди, які зібралися біля храму, планують поспілкуватися зі священниками. Для цього вони пішли до захристії. Люди стукали у двері захристії, але ніхто не відчинив. Телефоном тернополяни поспілкувалися з деканом тернопільського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ отцем Віталієм Козаком та домовилися про зустріч із ним, він сказав, що зможе зустрітися з ними у зручний їм час.

Раніше стало відомо, що планують відреставрувати будівлю колишнього монастиря Домініканців, яка є частиною Архикатедрального собору. Це пам’ятка архітектури національного значення. Про це під час пресконференції повідомив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви владика Теодор Мартинюк.

“Відновлення потребує абсолютно весь архітектурний комплекс, тому що ані покрівля даху, ані самі дахові конструкції, ані дощова каналізація, ані мережі абсолютно не придатні до використання. Тобто необхідно повністю відновити цю пам’ятку архітектури”.

Раніше у будівлі колишнього монастиря Домініканців був обласний архів. У 2019 році приміщення передали Тернопільсько-Зборівській архієпархії. Відтоді почали планувати реконструкцію, – розповів помічник економа Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ отець Петро Порохонько.

“Наразі маємо всі документи від Міністерства і відізвані документи для проведення реставраційних робіт цієї будівлі. Декілька років перед тим, коли нам передали приміщення колишнього монастиря, були вже затверджені фасади Міністерством культури, де буде відбуватися реставрація: собор катедри і центральний купол. Було зауваження від Міністерства, що треба, щоб були в комплексі катедра і це приміщення. Отже, під час реставрації вони запропонували це все піднести трошки догори, збільшити, щоб воно об’єдналося комплексно катедра і колишній домініканський монастир. Це для того, щоб вони були приблизно на одній висоті”.

Що планують розмістити у добудованому приміщенні, розповів декан тернопільського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ отець Віталій Козак.

“Частину ми хочемо використовувати для підрозділів архиєпархії, зокрема, для духовно-просвітницьких наших організацій, комісії у справах вірян, молодіжної комісії, це займає всього-на-всього одну кімнату. Так само розмістимо нашу редакцію газети “Божий сівач”. Вона також має одну кімнату. Тому частково цей проєкт передбачає прийняти ці підрозділи, які пропонувалося розширити. Далі наші різні молодіжні організації. Вони також або в винайнятих приміщеннях, або не мають своїх приміщень, або збираються на якійсь території. Ну, в ідеалі використання під якихось соціальних проєктів і взагалі, плануємо надати доступ і простим містянам. Тобто, не йдеться про планування об’єкту, як чогось закритого. Це буде конференц-зал, яку можуть винаймати і використовувати”.

Реставруватимуть будівлю за пожертви вірян та благодійників, – розповів Теодор Мартинюк.

“99% – це пожертви вірян і допомога благодійних організацій. Відновлення такої пам’ятки архітектури вимагає дуже багато праці і залучення багатьох спеціалістів”.

Підрядника обрали, спираючись на те, що це тернопільська компанія, яка має ліцензію на роботу з пам’ятками національного значення. Архітектор, який керуватиме роботами – з Тернополя, це Юрій Вербовецький, розповіли священники. Скільки грошей потрібно на реставрацію будівлі Архикатедрального собору, та яка вартість проєкту – не повідомили.

Крім реставрації будівлі колишнього Домініканського монастиря, робитимуть також реконструкцію даху катедри.

Закінчити будівництво планують до кінця року, це вказано у паспорті об’єкта.