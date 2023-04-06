Третій день поспіль тернополяни протестують через діяльність церкви московського патріархату.

Люди збираються у Тернополі біля Кафедрального собору УПЦ МП з плакатами: «Геть московського попа!», «Досить!», «Московський патріархат вбиває», «За волю!».

Організовує акцію протесту тернопільська молодь. Юнаки і дівчата о 16.30 збираються під стінами Кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії. Саме в цей час тут розпочинається вечірня служба.

«Ми розпочали ту акцію, оскільки молоді вже набридло терпіти, терпіти на теренах нашого краю організацію, діяльність якої координується з Москви. І це все відбувається у той час, коли Росія веде повномасштабну війну проти України. Скільки людей вже загинуло. Ми вже втомилися терпіти. Пора викорінити будь-яке московське зло, будь-які московські інституції, які ще існують на теренах нашого міста, на території нашої держави», – зазначила співорганізаторка акції Уляна Бурак.

Учора під час акції протесту двері брами храму були зачинені. Туди не могли зайти навіть парафіяни УПЦ МП. Сьогодні браму відкрили. Активісти вирушили на подвір’я церкви. Організатори акції кажуть, протестуватимуть, поки влада не заборонить діяльність московського патріархату.