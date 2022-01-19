Свято Водохреща для українського народу – є джерелом світлої радості. Воно символізує очищення душі, зміцнює нашу віру в перемогу добра, укріплює сподівання на краще майбутнє.

З нагоди свята 19 січня у Тернополі на території відкритого басейну клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун», що у парку «Топільче», священнослужителі провели чин освячення води, після чого міський голова Сергій Надал та всі охочі мешканці громади здійснили занурення в освячену Йорданську воду.

«Вітаю жителів нашої громади зі святом Хрещення Господнього. Здавна всі ми знаємо, що 19 січня вода має особливі цілющі якості та змиває всім хвороби, негаразди і біди. Традиційно люди занурюються у водойми, а священнослужителі проводять їхній чин освячення. І тернополяни навіть ті, хто не займається моржуванням, саме цього дня приходять зануритися в освячену воду або на території оздоровчого клубу «Нептун», або у Тернопільському ставі, – розповідає Сергій Надал. – Дякую всім, хто долучився до сьогоднішнього святкування. Адже це вшанування українських традицій, а також пропаганда здорового способу життя. Бажаю усім міцного здоров’я, Божої ласки, благодаті, миру та всього найкращого у кожну тернопільську родину».