Скандинавською ходьбою зайнялися тернополяни поважного віку. Заняття проходять в рамках проекту “Здорові люди”, який реалізовують у міському територіальному центрі соціального обслуговування.

Скандинавську ходьбу тернополяни практикують у парку Національного Відродження в обласному центрі. Як зазначив координатор проекту Андрій Демборинський, заняття відкриті для всіх охочих.

“Скандинавська ходьба — дуже лояльний до будь-яких умов, віку та особливостей самопочуття, вид спорту. Він існує вже понад 90 років і першими неабияку його користь помітили фінські лижники: їм необхідно було підтримувати себе у формі у безсніжні періоди і вони перевзули лижі на кросівки але палиці залишили, аби достатньо навантажувати верхні кінцівки. Скандинавська ходьба – одне з ефективних кардіотренувань, таких як біг, чи їзда на велосипеді. Завдяки активній роботі більшої частини м’язів можна досягти хорошого ефекту. Після заняття люди поважного віку залишилися неймовірно задоволеними та бадьорими”.

Долучитися до занять можуть всі охочі люди “золотого” віку. Подробиці можна дізнатися за телефонами: 22-02-52, 22-02-62 або ж 0675305940.