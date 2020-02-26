Українські біатлоністи Олена Підгрушна і Дмитро Підручний стали призерами чемпіонату Європи, який проходить в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У фіналі суперспринтом Підгрушна з одним штрафом фінішувала другою з відставанням 2,8 секунди від росіянки Євгенії Павлової (0 промахів). Бронза “- у францужанки Хлое Шевальє (1).

Результати інших українок – Валя Семеренко (3 додаткові патрони) стала 4, Анастасія Меркушина (1) – 6, Віта Семеренко (5) – 16, Юлія Журавок (3) – 18.

У фіналі суперспринту Підручний, використавши 3 додаткові патрони і зайнявши 3 місце, фінішував з відставанням 0,5 секунди від переможця – білоруса Сергія Бочарнікова (2 промахи) і 0,1 секунди – від срібного призера Адама Вацлавіка з Чехії (3).

Українець Руслан Ткаленко став 15, Артем Прима – 23.

Чемпіонат Європи з біатлону триватиме до 1 березня.