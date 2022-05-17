Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний висловився про важливість тренувань під час війни.

«Потрібно працювати, потрібно далі тренуватися та підтримувати спортсменів. Так само як зараз є підтримка спортсменів від НОК та міністерства – є форма. Спортсмени з тих областей, де були бомбардування переїжджають сюди (на захід України) та мають змогу тренуватися. Тому чудово, що є така підтримка з боку керівництва НОК та міністерства.

Потрібно далі тренуватися, підтримувати форму, для того, щоб спортсмени могли далі прославляти Україну на міжнародних змаганнях і, тим самим, заявляти про себе, про те, що український спорт існує, що він бореться, що він не розвалився і, що ми готові боротися і на цьому фронті, щоб наш стяг підіймався якомога частіше», – сказав Підручний.

Джерело: Sport.ua