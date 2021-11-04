Тернополяни не зможуть потрапити на курорти в Карпатах без COVID-документів?

В Івано-Франківській області туристи зможуть потрапити до курортів лише за наявністю сертифіката про вакцинацію, або негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Таким є рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, повідомляє УНН.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 3 листопада.

Зокрема, відтепер у відпочинкових комплексах Прикарпаття відвідувачі не зможуть перебувати без:

“зелених” сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу (обидві дози);

негативних результатів тестування на COVID-19 (зроблених не більш як за 72 години);

довідок про одужання від коронавірусу (можна підтвердити в додатку “Дія”).

Також комісія доручила негайно розмістити на сайтах курортів інформацію про запровадження додаткових обмежень.

Працівникам поліції Івано-Франківщини та Держспоживслужбі доручено посилити контроль за дотриманням карантину.

В Україні зафіксовано вже 3 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 листопада, — вперше понад 27 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,4 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні. Високий показник летальних випадків за добу — 699.