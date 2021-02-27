Саме Леся Українка видала українцям паспорт, що ми – культурна нація, що ми – європейська нація.

Оксана Забужко

Це дійсно так, але ще донедавна про геніальну українську поетку та про таких культурних титанів як Іван Франко, Тарас Шевченко – ми знали лише шаблонні, заяложені факти.

Насправді, ці люди були моральними, духовними та інтелектуальними лідерами своєї епохи, надзвичайно цікавими особистостями, які гідно представляли українську націю на культурній світовій арені.

Саме про таку, «іншу» Лесю Українку пропонують дізнатись працівники сектору літератури іноземними мовами Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, які до 150-ліття від дня народження неперевершеної письменниці створили відеопрезентацію «Леся Українка та іншомовний світ».

Даний матеріал розкриває мисткиню, як багатогранну особистість, мандрівницю, поліглотку, дослідницю світової культури та історіїї, фантазійну мрійницю, яка бездоганно трансформувала свої солідні знання у творчість і своєю працею вторувала українцям шлях до Європи.

Запрошуємо ознайомитись з презентацією, завітавши на сайт та фейсбук сторінку Тернопільської обласної бібліотеки для дітей (odb.te.ua).

Уляна Пилипчук, редакторка ТОБД