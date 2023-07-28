Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території Тернопільської міської територіальної громади затвердили на сесії міської ради 28 липня.

Такий статус можуть отримати особи, які брали участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті на території Тернопільської міської територіальної громади у складі організацій, структур та формувань, визначених статтею 1 Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті».

– До нас неодноразово зверталися представники громадських організацій, учасники національно-визвольних змагань, щоб такий статус визначити, – зауважив Сергій Надал, міський голова. – Переважно це люди пенсійного віку, які стояли біля витоків боротьби за незалежність. Для них це свого роду місцеве визнання за їх вклад у державність. Раніше таке рішення вже прийняла Київська міська рада. Враховуючи, що така тенденція є по Україні, наші представники громадськості просять, щоб таке рішення було прийнято і в нас. Цим рішенням ми визначаємо порядок надання статусу, який був розроблений з урахуванням їхніх пропозицій, також пропозицій депутатів першого скликання міської ради.

Для отримання статусу борця за незалежність України у XX столітті особа або громадське об’єднання, звертаються до Тернопільського міського голови із заявою в довільній формі, в якій зазначається назва та період перебування у складі організацій, структур та формувань. До заяви додаються копія документа, що посвідчує особу, а також архівні документи, посвідчення, відзнаки, фото, відео, мемуари, тощо, які підтверджують, що особа перебувала у тій чи іншій організації.