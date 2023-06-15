Тернополяни можуть контролювати, як проводять благоустрій у місті

При Тернопільській міській раді працюватиме Громадська група.

Розпорядження про затвердження Положення про таку групу підписав міський голова Сергій Надал. Як зазначено у розпорядженні, вона здійснюватиме контролю за виконанням робіт на об’єктах благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.

У Положені вказано, що основними завданнями та метою створення Громадської групи є:

право мешканців громади брати участь в управлінні справами місцевого самоврядування в частині громадського контролю за виконанням робіт на об’єктах;

врахування органами місцевого самоврядування громадської думки щодо виконання робіт на об’єктах;

підвищення прозорості, підзвітності та ефективності роботи органів місцевого самоврядування;

надання зауважень, рекомендацій та пропозицій за результатами огляду об’єктів.

Учасниками групи можуть бути виключно особи, зареєстровані в Тернопільській міській територіальній громаді. Заяви на включення до складу Громадської групи прийматимуть до 24 червня включно. Заяву довільної форми із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові особи, адреси проживання, роду зайнятості, освіти та контактного номеру телефону необхідно подавати у відділ звернень, що на вулиці Листопадовій, 6.