Центр «Допомоги армії від Тернополя» розпочав свою роботу. Діє він при управлінні соціальної політики, що на вулиці Лисенка, 8. Основне завдання цього центру – безкоштовна доставка вантажів та посилок з нашого міста у місця дислокацій військовослужбовців. Перші вантажі вирушать у дорогу вже 19 червня.

Для того, щоб центр запрацював у міській раді виділили кошти на закупівлю дизпалива для транспорту, який доставлятиме посилки. На черговому засіданні виконавчого комітету біло прийнято два рішення щодо цього.

– Першим рішенням ми виділяємо кошти з резервного фонду для управління транспортних мереж та зв’язку у розмірі 300 тисяч гривень, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Другим рішенням ці кошти перераховуємо КП «Міськавтотранс» для придбання дизпалива та зобов’язуємо підприємство передати його ГО «Схід та Захід єдині назавжди», яка буде здійснювати доставку вантажів з Тернополя в ті місця, де дислокуються наші військові частини. Маємо вже близько десятка звернень від водіїв, які готові їхати. Хтось із них має транспортний засіб, хтось готовий надавати послуги водія. Зараз ми формуємо логістику і напрямки руху. Суму коштів виділили більшу ніж планували, на більшу кількість поїздок. Перша поїздка відбудеться 19 червня і для неї закупимо 450 літрів солярки. Її маршрут пролягатиме через Дніпро на Харківщину звідти на Бахмут і Запорізьку область. Наступний маршрут плануємо на Сумщину, Чернігівщину і південний напрямок.

У міськраді також повідомили, що тернополяни та гості нашої громади, які бажають передати посилку своїм рідним чи готують передачу для військових, можуть приносити їх на вулицю Миколи Лисенка, 8 до 18 червня включно. За додатковою інформацією щодо діяльності Центру «Допомоги армії від Тернополя» можна звертатися за телефоном «гарячої» лінії +38 (067) 009 15 40. Водії-волонтери, які мають вантажні мікроавтобуси чи інший транспорт для перевезення вантажу і готові долучитися до цієї благодійної ініціативи, можуть також звертатися за вказаним номером телефону.