Всеукраїнська молитва про Божий захист від коронавірусу пройде цими вихідними в усіх регіонах України. Долучаться до ініціативи і християни з Тернопільщини.

Ініціювала всеукраїнську молитву про Божий захист від коронавірусу Українська міжцерковна рада. Підтримати пропозицію вирішили чимало християнських церков з нашого регіону.

«Молитва оголошена у зв’язку з поширенням епiдемiї коронавірусу у світі, адже люди в багатьох країнах охоплені страхом, багато українців знаходяться в паніці та не знають що робити в такiй ситуацiї. Ми, як християни, маємо спокій та мир, знаючи, що все є під контролем у Бога. Однак нині важливо аби люди ставали в молитві за нашу країну», – зазначає співкоординатор молитовної ініціативи в області Анатолій Якобчук.

Станом на 13 березня у світі коронавірусом інфіковано 128 343 людини. Від хвороби вилікувалось 68 324 пацієнти. Від ускладнень, спричинених захворюванням, померли 4 720 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 80 932 людини. Крім того, масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається в Італії. Загальна кількість хворих в країні становить 12 462, померло 827 людей. На третьому місці за кількістю хворих перебуває Іран. Тут зафіксовано 10 075 заражених. В Україні офіційно підтверджено 3 випадки зараження коронавірусом.

Софія Романська

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