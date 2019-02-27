Тернополянку обікрали у черзі в аптеці

27/02/2019 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ поліцейські Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 42-річної жительки міста Гадяч Полтавської області.

Як повідомляють у поліції, зловмисниця викрала у тернополянки смартфон.

Повідомлення про крадіжку надійшло від потерпілої. Зі слів 22-річної тернополянки, в приміщенні аптеки на вулиці Протасевича з кишені її куртки таємно було викрадено мобільний телефон. Дівчина втратила гаджет, стоячи в черзі до каси.

Розшуківці встановили особу зловмисниці. Причетною до злочину виявилася раніше судима жителька Полтавщини. Наразі правоохоронці встановлюють її місце знаходження.