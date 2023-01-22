Тернополянка, волонтерка та активістка Анна Войтович 17 січня зареєструвала петицію на сайті Кабінету Міністрів України щодо розірвання договору оренди Почаївської лаври з УПЦ московського патріархату.

“В Україні вже майже рік йде війна, УПЦ московського патріархату провадить відверту антиукраїнську пропагандивну діяльність і всіляко підтримує ворога”, – звертається до українців Анна Войтович.

Комплекс споруд Почаївської Свято-Успенської Лаври, що на Тернопільщині досі перебуває під цілковитою владою російської православної церкви, незважаючи на численні порушення пам’яткоохоронного законодавства, чого варте лише будівництво гігантського собору-новобуду та п’ятиповерхового готелю, пише 0352.ua.

“Вимагаємо розірвати договір оренди Почаївської Лаври з УПЦ московського патріархату!”,

– з таким посиланням волонтерка шукає однодумців.

Якщо петиція набере необхідних 25000 підписів, її буде розглянуто Кабінетом Міністрів України.

Підтримати Анну можна підписавши петицію.

Як розповідає сайт міста Тернопіль 0352.ua. Анна Войтович уже не перший рік веде боротьбу з церквою московського патріархату, так у 2019 році в Почаєві Анна разом із однодумцями старалася переконати мешканців міста та парафіян, що нам потрібно рухатися від «русского мира», починаючи з найпростішого, переходу на григоріанський календар і святкування Різдва з усім світом 25 грудня. Дане рішення мало стати першим кроком відходу від російської пропаганди та фсб-шних отців.

Як зазначає Анна: дуже соромно і дуже дивно, що на Тернопільщині досі процвітає московський патріархат і в час війни відбувається хресна хода адептів русского міра! Потрібно покласти цьому край!