У реанімації в результаті падіння померла 65-річна жителька Тернополя. Потерпілу без свідомості до лікарні привезла бригада екстреної медичної допомоги.

За словами чоловіка, нещастя трапилося ще 28 лютого. Подружжя було в одному із сіл Тернопільської територіальної громади. Жінка залізла на драбину, аби побілити стіну, але не втрималася та впала.

За кілька хвилин після цього на подвір’я вийшов чоловік і побачив непритомну дружину. Він викликав швидку. Майже дві доби медики боролися за життя тернополянки, але врятувати його не вдалося.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.