Тернополянка Яна Помозибіда, котра зараз мешкає закордоном, виборола чергову нагороду на престижному конкурсі з фітнесу і бодібілдингу.

Радісною новиною поділився у соцмережі відомий спортсмен і тренер, наставник Яни Віктор Мацикур.

“Я знову хочу дати привід пишатись тернополянам нашою краянкою, моєю вихованкою Яною Помозибідою, і пропоную приєднатись до вітань.

Вчора вона на Чемпіонаті світу з фітнесу та бодібілдінгу IFBB в Санта Сусанні (Іспанія) виборола 5 місце в категорії “фітнес бікіні ростом до 162 см”.

Переможцями з нагородами вважаються фіналісти “топ-6”, тому Яна повертається в Нідерланди, де постійно проживає разом сімʼєю, з титулом та медаллю.

ПС. Нині пропоную тернополянам та всім українцям вболівати та підтримати видатного атлета, теж тернополялина Олега Кривого, що в якості професіонала виступатиме на найпрестижнішому комерційному турнірі з бодібілдінгу в світі “Mr. Olimpia”, – повідомив Віктор Мацикур.