Тернополянка Вероніка Щербанюк виборола бронзову медаль на чемпіонаті України зі спортивної аеробіки. Юна спортсменка змагалася у категорії «Юніори».

Вероніка Щербанюк навчається у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. Також дівчина є вихованкою спортивного клубу аеробної гімнастики «Nika». Вероніка спортом займається з дитинства. Дівчина переконана, аби досягти успіху в спортивній аеробіці, необхідна наполегливість.

“Потрібно багато працювати над собою, як у будь-якій іншій галузі. В аеробіці використовуються елементи зі спортивної та художньої гімнастики, а також акробатики, але все ж немало уваги приділяємо хореографії. Працюємо в інтенсивному темпі під динамічну музику. Змагання проводяться за різними номінаціями: індивідуальні, змішані, а також танцювальна гімнастика. Рухи мають бути чіткими, кожна дія має бути завершеною. Під час змагань оцінюється багато різних елементів”.

Чемпіонат України зі спортивної аеробіки відбувся у Києві. У змаганнях участь брали спортсмени з різних регіонів України.