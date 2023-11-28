Тернополянка Алла Кушнір здобула звання чемпіонки Європи з джиу-джитсу JJIF серед дорослих.

23-25 листопада в м. Загреб (Хорватія) відбувся Чемпіонат Європи з джиу-джитсу JJIF серед дорослих, участь в якому брала тернополянка Алла Кушнір.

Тернополянка провела успішно три сутички та дві з них завершила достроково. На татамі вдалося поборотися зі спортсменками з Ізраїлю, Іспанії та Франції. За результатами змагань спортсменка «Української академії єдиноборств» здобула звання чемпіонки Європи серед жінок у ваговій до 48 кг. Це вже третій титул чемпіонки з джиу-джитсу за цей рік. Попередні звання Алла здобула за версією IBJJF в Гі та НоуГі.

Вітаємо спортсменку та тренерів із яскравою перемогою. Бажаємо надалі успішних виступів та нових досягнень на міжнародній спортивній арені.