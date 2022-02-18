Чемпіонат України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок відбувся у Коломиї. Змагання проходили два дні – 12-14 лютого. Нашу область в них представило четверо спортсменів.

Як повідомили в управлінні фізкультури і спорту ТОДА, троє представниць Тернопільської федерації пауерліфтингу виграли на чемпіонаті повний комплект нагород. Бронзовою призеркою у ваговій категорії до 52 кілограмів стала Анастасія Лиса. У цій же категорії друге місце зайняла Марія Полянська. А володаркою золотої медалі і чемпіонкою України з пуерліфтингу стала Альона Канюка у ваговій категорії до 57 кілограмів. За результатами змагань серед жінок збірна команда Тернопільської області посіла друге місце.

Серед чоловіків наш регіон представляв Андрій Злочовський у ваговій категорії до 93 кілограмів. За інформацією тренера спортсменів Ігоря Лисого, він зайняв п’яте місце.

У Федерації пауерліфтингу Тернопільської області також повідомили, що за підсумками 2021 року федерація і відділення пауерліфтингу Тернопільської обласної Дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту увійшли до десятки кращих в Україні.