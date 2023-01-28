Золоту та бронзову медалі виграла тернополянка Олександра Меркушина на XVI зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Проходить він в італійському регіоні Фріулі-Венеція-Джулія.

Золоту нагороду спортсменка виграла за спринтерську гонку. За даними Федерації біатлону України, Олександра Меркушина провела майже ідеальну гонку: потужний хід по дистанції, друга серед усіх учасниць швидкострільність. Мінімальна помилка під час стійки призвела до необхідності подолати коло штрафу, але ці зайві 150 метрів не зіпсували загальне враження від її виступу.

Другу, бронзову, медаль біатлоністка виграла на шостий день змагань в індивідуальній гонці на 10 км.

– Чотири похибки на чотирьох вогневих рубежах вона компенсувала швидкострільністю і ходом по дистанції та у підсумку замкнула трійку найсильніших, поступившись 1 хвилиною 8,9 секунди переможниці німкені Юлії Таннхаймер та срібній призерці Вольдія Жальмас Полін з Франції (+59,9), – повідомили на сторінці НОК України у фейсбуці. – Тож дякуємо нашій юній медалістці за те, що боролася до кінця, до останніх метрів дистанції, й зуміла здобути у цей важкий день для нашої країни нагороду на найпрестижнішому мультиспортивному молодіжному форумі континенту.

28 січня, у заключний восьмий день XVI зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, Олександра Меркушина виступатиме у змішаній естафеті 4х6 кмілометри разом із Тетяною Тарасюк, Іваном Стеблиною і Миколою Грущаком.

Нагадаємо, що старша сестра Олександри, Анастасія Меркушина, 27 січня виграла «золото» у спринтерській гонці на 7,5 кілометрів на чемпіонаті Європи у швейцарському Ленцерхайде.

Обох спортсменок тренують їхні батьки – Олег та Ірина Меркушині. На спортивних змаганнях дівчата представляють Закарпатську область. Олександра навчається у фаховому коледжі економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ.