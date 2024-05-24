У Тернополі відключення струму несуть загрози для жителів багатоповерхівок з ліфтами. Адже люди застрягають в кабінах на тривалий час.

Про один з такий інцидентів, який трапився вчора, повідомила в соцмережах Інна Чернецька. Вона зайшла в ліфт о 21.02 і щойно двері зачинилися, енергетики знеструмили мікрорайон, пише видання 0352.ua.

“Незапланований ліфтовий пікнік( Добре, що в хазяйської дитини два телефони, два рюкзаки, олівʼє і випадково виделочка в боковій кишені. Є на чому сидіти, чим світити і фоткати. І чим себе зайняти в складній боротьбі з темрявою і клаустрофобією.

P.S. Мене звільнено!!! Дякую причетним)”, – написала під розміщеним фото Інна Чернецька.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінінфраструктури забезпечити роботу ліфтів та водопостачання у час знеструмлень, однак, як і багато інших дій влади, у нас це втілюється лише на словах.