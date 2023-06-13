Цього року ремонти житлового фонду міста відбувається не тільки за кошти із бюджету громади, а й на умовах співфінансування.

На черговій сесії міськради до «Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади» внесли зміни. При ремонті внутрішньо-будинкових мереж водо- і теплопостачання частка мешканців будинку становитиме не 40, а 30 відсотків.

-Цим рішенням ми пропонуємо збільшити обсяг фінансування з міського бюджету, – пояснив Сергій Надал, міський голова. – В цьому році плануємо повністю завершити роботи з побудови станції знезалізнення води. На жаль, у більшості житлових будинках, особливо старих, внутрішньо-будинкові мережі забруднені і для того, щоб люди отримували дійсно чисту, питну воду необхідно міняти не лише загальні мережі, не лише зробити станцію знезалізнення води, а й поміняти мережі всередині будинків. Хочемо таким чином стимулювати людей активніше долучатися до цієї роботи. Якщо тернополяни сприймуть це позитивно, то можна буде збільшити частку з бюджету до 80%, і тим самим заохотити людей до проведення таких робіт.