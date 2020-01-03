“Тернопільміськтеплокомуненерго” повідомило про проведення перерахунку за послуги, надані у жовтні-грудні 2019 року.

“Підприємство, на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 16.12.2019 №1166, провело перерахунок плати за фактично відпущену теплову енергію, надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів тарифних категорій “населення” та “управителі багатоквартирних будинків” за жовтень, листопад та грудень 2019 року за діючими тарифами відповідно до встановленого законом порядку та з застосуванням коригуючого коефіцієнту для врахування фактичної ціни природного газу (з урахуванням тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу), ціни електричної енергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі і розподілу електричної енергії), тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, екологічного податку у кожному з вказаних розрахункових періодів”, – ідеться у повідомленні.

У наведеній нижче таблиці вказано у відсотках зменшення плати за жовтень-грудень 2019-го року.

За результатами перерахунку нарахування за послугу з централізованого опалення за жовтень-грудень 2019 року зменшились на 20,1 відсотків. Детальніше про проведений перерахунок споживачі зможуть дізнатися через особистий кабінет на сайті підприємства, або при отриманні рахунків.

За умови відсутності заборгованості за послуги сума перерахунку зараховується в рахунок майбутніх платежів.