Підприємці, які призупинили роботу можуть її відновити. Штрафів за несплату комунальних платежів не нараховуватимуть.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал на брифінгу Ради оборони Тернопільської області 7 березня.

– До мене часто надходять звернення від підприємців і суб’єктів господарювання чи можуть вони розпочинати роботу, – каже Сергій Надал. – Йдеться про магазини, офіси, виробничі цехи, заклади громадського харчування. Всі міські комунальні підприємства працюють тому рекомендую також приступати до роботи, оскільки економіка, як міста, так і країни має працювати, бюджет має отримувати кошти. Але перед початком роботи вивчіть, де розташовані найближчі до місця роботи укриття, щоб у випадку небезпеки можна було оперативно перемістити туди людей.

Кабміном прийнята Постанова, якою передбачено, що не будуть нараховувати штрафні санкції за несплату комунальних платежів. Тому що не всі люди мають можливість вчасно оплачувати комунальні платежі у зв’язку з тим, що вони залишили свої домівки, залишилися без роботи. Але це не означає, що не потрібно платити за комунальні послуги. Прошу всіх тернополян по мірі можливість оплачувати платіжки, оскільки від цього залежить робота всієї інфраструктури: подача води, тепла, газу, робота каналізації тощо.