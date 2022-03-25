Двомісячник благоустрою триває у Тернополі. Щоденно на вулицях міста працює близько 80 двірників, 40 дорожніх працівників та понад 20 одиниць техніки. Завершити роботи з очищення та благоустрою міських територій планують до Великодня.

– До цього часу у зв’язку із воєнним станомнайактивніше проводилися роботи з очищення доріг, пішохідних ділянок біля доріг, – розповів Сергій Надал, міський голова. – Зараз приступаємо до очищення зелених зон. Всі комунальні підприємства, балансоутримувачі, ЖЕКи мають відповідні доручення стосовно прибирання і очищення прибудинкових територій, паркових і зелених зон, територій поруч з комерційними або комунальними об’єктами. 25 і 26 березня будуть толоки на «Східному», «Сонячному», «Дружбі». В першу чергу там працюватимуть комунальники, але прошу тернополян також долучатися. Маємо намір до Великодня завершити роботу з благоустрою. Це означає не лише прибирання, а й оновлення лавочок, смітників тощо. Також розпочалися роботи із поточного ремонту доріг на території міста та ліквідації вибоїн.

Як повідомляють у міській раді, толоки проходитимуть за адресами: зелена зона на Довженка; зелена зона на перетині вулиць Протасевича – Довженка; вулиця Генерала Тарнавського, 1, 3; зелена зона на перетині вулиць Слівенська – Малишка; відкоси на перетині вулиць Тролейбусна – Лучаківського; зелена зона на вулиці Орлика та вивезення несанкціонованого стихійного сміттєзвалища будівельних відходів; зелена зона на перетині вулиць Текстильна – Фабрична.