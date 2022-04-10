Щороку під час Великого Посту проводиться Хресна Дорога. Другий рік поспіль ця подія відбудеться в онлайн-режимі.

– Цього разу, зважаючи на війну, Хресна дорога відбудеться у режимі онлайн з Архикатедри Тернополя, – повідомив Олег Харишин, керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. – Хочемо об’єднати мешканців Тернопілля у цій великопосній молитві та спрямувати її за нашу державу, військових та перемогу.

Хресна дорога розпочнеться о 16.00 десятого квітня. Долучитися до спільної молитви можуть усі бажаючі. Хресну дорогу очолить архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ кир Василій Семенюк. Її транслюватиме місцевий телеканал «Тернопіль1».

Хресна дорога – це 14 стацій, які відображають страждання Ісуса Христа, коли він йшов на Голгофу. Кожна із стацій має свою назву і під час кожної із них віруючі читають певні молитви та роздумують над різними моментами Страстей Христа. Цього року учасники Хресної дороги будуть молитися за припинення війни та мир в Україні.