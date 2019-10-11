Нетверезі за кермом – потенційна небезпека на автошляхах, – стверджують у Патрульній поліції області.

Попри високі штрафи п’яних водіїв не меншає. Аварії за їхньою участю також нерідкість. Відтак в Україні обговорюють законопроект щодо впровадження кримінальної відповідальності за водіння авто у нетверезому стані.

Минулими вихідними поліцейські зупинили на автошляхах краю п’ятьох водіїв у нетверезому стані, – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига. Учора у Тернополі виявили ще двох п’яних кермувальників.

«Ми неодноразово наголошуємо усім і кожному про неприпустимість керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, оскільки нетверезий водій – це потенційна загроза для усіх учасників дорожнього руху. Та, на жаль, деякі водії ігнорують будь-які правила. 8 жовтня, патрулюючи проспектом С. Бандери, інспектори помітили транспортний засіб Mitsubishi Pajеro, водій якого порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні з 55-річним водієм, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Того ж дня на вулиці Живова патрульні помітили автомобіль Mercedes-Benz, водій якого неодноразово не вмикав покажчики повороту при зміні напрямку руху. На вимогу поліцейських зупинити автівку водій лише пришвидшував рух. Патрульні розпочали переслідування транспортного засобу спільно ще з одним екіпажем. Уже за декілька хвилин автівку порушника вдалося зупинити шляхом блокування. У керманича Mercedes інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння».

Нагадаємо, за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння наразі передбачені штрафи від 10 200 грн. та позбавлення права керування авто на рік. У наступному році в Україні планують увести кримінальну відповідальність за це порушення.

Софія Романська