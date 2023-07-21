Закупити шістнадцять користованих тролейбусів дозволили комунальному підприємству «Тернопільелектротранс». Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

Закупити транспорт заплановано впродовж 2023-25 років. Це мають бути великогабаритні, низько підлогові, 18-ти метрові тролейбуси, які експлуатувались в країнах Європейського союзу. Необхідні кошти у сумі сімнадцять мільйонів сімсот двадцять шість тисяч п’ятсот гривень передбачать у програмі розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки. Проект рішення про внесення змін до цієї програми підготують в управлінні транспортних мереж та зв’язку та винесуть на розгляд сесії міськради. «Тернопільелектротранс» також має надати розрахунок потреб коштів для розмитнення та на інші обов’язкові платежі за вищезгадані тролейбуси.

– Зараз ми працюємо з Європейським інвестиційним банком щодо придбання 50-ти нових тролейбусів, – додав Сергій Надал, міський голова. – Але це займе тривалий час. Тому це рішення необхідне, щоб підприємство розпочало тендерні процедури і придбало користовані тролейбуси, щоб замінити ними ті, які вийшли з ладу.

Придбаний електротранспорт замінить тролейбуси Шкода 15 ТР, термін експлуатації яких вже вичерпано.