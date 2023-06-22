Міжнародні партнери та різноманітні організації продовжують допомагати та надсилати гуманітарну допомогу Україні, у тому числі і нашому місту.

Минулого тижня КП «Тернопільводоканал» отримало два потужні генератори від Державного агентства стратегічних резервів Польщі/Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Як зазначають у підприємстві, агрегати kW900 та kW1100 (або 0,9 МВт і 1,1 МВт відповідно) стануть надійною підмогою у нелегкий період для відділу каналізаційних насосних станцій підприємства. Стабільне постачання води залишається першочерговою місією для цілої галузі, але і регулярне відведення стоків – важливе завдання у час викликів війни для критичної інфраструктури.

Розташують генератори на двох об’єктах підприємства. Змонтувати обладнання заплановано у найближчі тижні.