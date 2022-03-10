8 березня Тернопіль відвідав президент Асоціації мерів міст Франції, мер французького міста Канни Давид Лиснар, який одним із перших активно допомагає нашому місту та країні від початку війни.

Під час перебування у Тернополі пан Лиснар зустрівся з міським головою Сергієм Надалом. Під час зустрічі сторони обговорили першочергові потреби та налагодили шляхи отримання гуманітарної допомоги для українців з різних міст Франції.

«Очікуємо допомоги, яка зараз потрібна для військових і переселенців. Приємно, що нас все більше і більше підтримують міжнародні партнери. Європейські міста – разом з Україною! Перемога за нами», – наголосив Сергій Надал.

Нагадаємо, від початку війни Тернопіль прийняв гуманітарні вантажі як з країн, з якими нас поєднують партнерські чи побратимські відносини, так й від держав, з якими нам раніше не доводилося співпрацювати. Гуманітарна допомога, зокрема, уже надійшла у Тернопіль з Польщі, Литви, Естонії, Грузії, Великобританії, США, Італії, Німеччини тощо.