Тернопільська громада продовжує активно допомагати внутрішньо переміщеним особам та надсилати гуманітарні вантажі з метою запобігання кризовим ситуаціям у регіонах, де зараз тривають активні бойові дії.

Так, чергову гуманітарну допомогу на Схід країни відправили тернопільські волонтери спільно з небайдужими громадянами.

Серед відправленого: медикаменти та медичні засоби, продукти харчування, предмети гігієни, засоби захисту, одяг та взуття.

«Ми вчергове відправляємо вантажі на схід Україні тим містам, які найбільше їх потребують. Приємно відзначити, що наші тернополяни спільно з волонтерами активно допомагають як внутрішнім переселенцям, що прибувають до нашого міста, так і військовим частинам і населеним пунктам, які знаходяться під бомбардуванням, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Щиро дякуємо усім волонтерам та небайдужим громадянам, які допомагають та приносять продукти, речі та інше. Ми пишаємось тим, що наше місто стало гуманітарним центром Тернопільщини, хоча це і покладає великі обов’язки та відповідальність на волонтерів. Також закликаю усіх, хто займається волонтерством, якомога швидше відправляти допомогу, отриману з-за кордону, тим регіонам, які потребують підтримки. Адже це допоможе уникнути гуманітарної катастрофи та врятує життя людей».