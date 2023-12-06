На Тернопільщину йдуть атмосферні фронти.

За прогнозами синоптиків, у краї цими днями можливі хуртовини, вночі буде морозяно, стовпчики термометрів знижуватимуться до 6 градусів морозу. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак метеорологи попереджають про перший рівень небезпечності.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду на Тернопільщині зумовлюватимуть атмосферні фронти від циклону з центром над Румунією. У краї буде хмарно. Зберігатимуться тенденції до зниження температурних показників.

«7-го грудня в Україні буде морозно. Найближчої ночі очікується -3 -9, протягом дня -1 -4 градуси, вітер південно-східний, поривчастий. Сніг ймовірний на заході», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тиждень на Тернопільщині завершиться більш морозяною погодою. Місцями нічні температурні показники опускатимуться до 10 градусів морозу. А вдень в області замітатиме снігом. По всій території регіону передбачають хуртовини.