Сьогодні Тернопільщину відвідав Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він вшанував пам’ять поляків, похованих на території колишнього села Пужники (тепер – село Садове Коропецької селищної ради Чортківського району).

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш, котрий зустрівся із високим гостем.

У 1921 році більшість жителів села були поляками. В 40-50хх роках минулого століття вони, як і українці, постраждали від радянських та німецьких окупантів. Багато сімей було відправлено до Сибіру. В 1945 році жителі села були вбиті, а будівлі спалені. У 1949 році радянська влада ліквідувала населений пункт. За спогадами старожилів, всіх убитих поховали у виритій траншеї.

На даний час проводяться пошуки цієї могили спільними зусиллями українських та польських фахівців.

“Російська жорстока влада – це спільне горе наших народів. І сьогодні ми повинні пам’ятати кожного, хто постраждав від рук окупантів. І вшановувати їх пам’ять. Адже зараз у нас теж є багато спільного – єдності та підтримки в сучасній війні України проти російського агресора”, – зазначив Володимир Труш.