29-30 грудня 2023 року Тернопільську єпархію відвідає предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Про це повідомляє пресслужба єпархії.

Програма перебування митрополита Епіфанія на Тернопільщині:

29 грудня

16:15 – зустріч Предстоятеля на кордоні Рівненської та Тернопільської областей.

17.00 – молебень за Україну у Свято-Миколаївському соборі м. Кременець (вул. Шевченка, 53).

30 грудня

08:45 – зустріч Предстоятеля у храмі-пантеоні Святої праведної Анни на честь загиблих в україно-російській війні (с. Лішня Кременецького району).

09:00 – освячення храму, Божественна літургія, літія за загиблих воїнів та освячення меморіальних плит.