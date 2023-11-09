Густі тумани огортатимуть Тернопільщину цими днями.

За прогнозами синоптиків, погоду області визначатиме північна периферія антициклону над Балканами. Щодо температури повітря, то вона дещо знизиться, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 12 тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у краї буде хмарно з проясненнями, переважно обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман, вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

«Переважно очікується суха погода. Температура повітря в Україні становитиме впродовж дня +7 +12 градусів. За попередніми прогнозами, у п’ятницю буде сухо, у суботу пройдуть дощі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через тумани суттєво погіршуватиметься видимість на дорогах. Вона становитиме 600-1000 метрів. Відтак водіїв просять бути обережними.