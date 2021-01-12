Не згідні з новими газовими тарифами мешканці Тернопільщини. Вчора у різних куточках краю люди протестували та вимагали від керівництва країни схаменутися.

Зокрема, у селі Озеряни Бучацького району люди не пропускали автівки, автобуси та вантажівки, які їхали у цьому напрямку, повідомляють Тернополяни.

«Було перекрито дорогу поки що на короткий термін, в знак протесту проти драконівських цін на газ. Тепер люди побоюються що це газовий геноцид, який точно може призвести до третього голодомору вже в найближчий час…», — йдеться у дописі спільноти «Підслухано на Тернопільщині».

На місці події були і поліцейські. Вони не перешкоджали діям протестувальників та слідкували за дотриманням громадського порядку.

Бучаччани кажуть, що це попередження для влади, адже з сьогоднішнього дня люди готові перекривати всі міжобласні сполучення для того, щоб паралізувати країну, якщо їх вперто не помічають.

У Підволочиську місцеві жителі почали ходити по пішохідному переході, перекриваючи дорогу “Хмельницький – Тернопіль”. Люди теж протестували проти підняття цін на газ та послуг з транспортування газу.

“Акція біля Підволочиськ «Проти газового свавілля»!!!!, – наголосив Ярослав Чупровський”.

У Чорткові під будівлею районної державної адміністрації декілька сотень людей страйкували проти підняття ціни на природній газ, на електроенергію, а також на транспортування газу. Про це повідомляє Терен. До людей вийшли голова Чортківської РДА Арсен Марчишак, голова Чортківської районної ради Марія Чупрій та голова Чортківської громади Володимир Шматько. Щоправда, фактично лише очільник Чортківської ОТГ, вислухавши пропозиції людей, запропонував варіант дій. Спільно вирішили написати листа від Чортківської міської ради до вищих органів влади – президента і Кабінету Міністрів.