На Тернопільщині зібрали понад півтора мільйона тонн зерна.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, це становить майже 70% від загальної кількості.

Жнива на Тернопільщині завершуються. Аграрії кажуть: урожайність вища, ніж торік.

“Тернопільщина продовжує залишатися надійним тилом. Попри війну в країні жнива йдуть за планом. На сьогодні вже зібрано понад 1.5 млн тонн зернових культур, що становить близько 67% від загальної кількості. Також вагомим є те, що врожайність цього сезону перевищує тогорічну. Область закінчує жнива з хорошими показниками. Відтак наш регіон точно буде з хлібом”, – зазначив Володимир Труш.

Додамо, цьогоріч посівна площа на Тернопільщині становить 841,0 тис. га, що на 0,3 тис. га більше, ніж минулого року.