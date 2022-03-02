Майже 5 тисяч евакуйованих громадян з областей, де ведуться активні бойові дії, вже прийняла Тернопільщина. Їх розмістили у приміщеннях церков, громадських організацій, адміністративних будівлях.

Майже три тисячі місць для переселенців підготували у протестантських церквах Тернополя. Як розповів координатор штабу, волонтер Іван Гонтар, люди приїжджають сім’ями та потребують переважно нічлігу на кілька днів.

«Загалом за цей період ми прийняли близько чотирьох тисяч переселенців. Серед них були родини із місячними, дводенними дітьми. Вони переважно залишалися на ніч або кілька днів і збиралися рухатися ближче до кордону. Загалом задіяно у цьому більше двадцяти наших церков. Люди допомагають, як можуть. Найбільша потреба була у матрацах, постелі, ковдрах. Вдячні усім, хто долучається і допомагає», – каже Іван Гонтар.

Чоловіки, які прибули на Тернопільщину, для евакуації своїх родин, масово вступають до лав Збройних Сил України та загонів Територіальної оборони. Вступити до лав військових можна чоловікам віком від 18 до 60 років. З собою необхідно мати паспорт або військовий квиток.