Від початку російського повномасштабного вторгнення Тернопільщина прийняла 20 евакуаційних потягів з жителями південно-східних регіонів.

Переселенців на пероні залізничного вокзалу зустрічають медики та рятувальники. Людям допомагають зійти з потяга, розвантажити речі, надають психологічну, інформаційну, соціальну та іншу необхідну підтримку.

В евакуаційних потягах прибувають пацієнти з серцево-судинними, онкологічними, ендокринними захворюваннями та пораненнями, – розповідає заступниця координатора медичного проєкту «Евакуаційний потяг «Лікарі без кордонів» Альбіна Жаркова. Екстрену допомогу лікарі можуть надати безпосередньо у потягах, які облаштовані під медичний стаціонар.

«Ми – секція «Лікарів без кордонів». В нас є 3 невідкладних проекти, це наш медичний евакуаційний потяг, це невідкладні проекти на сході. Найчастіше ми привозимо пацієнтів, які потребують тривалого лікування, вони не можуть бути забезпечені цим лікуванням у своїх лікарнях. Ці лікарні знаходяться близько до лінії фронту. В нас є медичні вагони, які обладнані, як лікарський стаціонар. Є вагон реанімаційний, в цьому вагоні є 5 ліжок, які обладнані моніторами, апаратами ШВЛ, іншим діагностичним і підтримуючим обладнанням».

Загалом Тернопільська область прийняла вже понад 20 таких поїздів та 203 пацієнти з серцево-судинними, онкологічними, ендокринними захворюваннями, пораненнями різного типу, травмами.