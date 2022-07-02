Тернопільщина втратила ще одного Героя: від важких поранень помер Юрій Боднарчук

Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знов торкнувся Борщівської громади на Тернопільщині.

Від важких поранень, отриманих внаслідок артобстрілу, у госпіталі помер гранатометник механізованого відділення однієї із бойових військових частин ЗСУ солдат Юрій Богданович Боднарчук. Про це повідомили у центрі комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України.

Чоловік був родом із села Пилатківці Борщівської громади.

“Вірний військовій присязі в бою за нашу Батьківщину, проявивши стійкість та мужність, під час артилерійського обстрілу поблизу села Єгорівка Донецької області отримав важкі поранення від яких 1 липня 2022 року помер в госпіталі гранатометник механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону однієї із бойових військових частин ЗСУ солдат БОДНАРЧУК Юрій Богданович, 1976 р.н., із села Пилатківці Борщівської громади”, – ідеться у повідомленні.

Для Юрія це була уже друга мобілізація. Раніше він був учасником АТО, учасником бойових дій. В перші дні війни чоловік, як справжній патріот, одним із перших пішов боронити рідну землю.

“Сумуємо разом із родиною загиблого Героя, низько схиляємо голови у скорботі.

Нехай душа загиблого Юрія знайде вічний спокій…

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!”, – написав начальник другого відділу Чортківського РТЦК підполковник Богдан Вербіцький.