Захищаючи Україну від російських окупантів загинув мешканець села Глинна Козівської громади Володимир Баб’як.
Про це повідомляють на сторінці громади.
“Загинув, мужньо обороняючи рідну землю, з честю та гідністю виконуючи свій громадянський та військовий обов’язок.
В цю гірку мить щиро поділяємо горе з рідними героя. Всією громадою схиляємо голову в глибокій скорботі.
Щирі співчуття родині загиблого.
Вічна пам’ять та вічна слава воїну України!”, – ідеться у повідомленні.
Про час та місце прибуття і прощання з Героєм повідомимо додатково.