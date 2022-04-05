Тернопільщина втратила ще одного Героя. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув мешканець села Глинна Козівської громади Володимир Баб’як.

Про це повідомляють на сторінці громади.

“Загинув, мужньо обороняючи рідну землю, з честю та гідністю виконуючи свій громадянський та військовий обов’язок.

В цю гірку мить щиро поділяємо горе з рідними героя. Всією громадою схиляємо голову в глибокій скорботі.

Щирі співчуття родині загиблого.

Вічна пам’ять та вічна слава воїну України!”, – ідеться у повідомленні.

Про час та місце прибуття і прощання з Героєм повідомимо додатково.