Тернопільщина відправила нову партію гуманітарної допомоги на Херсонщину. У пакунках — страви швидкого приготування, сухі сніданки, напівфабрикати — те, що не потребує додаткових ресурсів для приготування.

Допомогу сформував благодійний фонд “Покрова”. До пакування посилок долучилося чимало небайдужих людей.

“На Херсонщині є велика потреба у гуманітарній допомозі. Люди потребують найбільш елементарних речей, а особливо продуктів швидкого приготування. Тому ми цього разу зібрали сухі сніданки, інші напівфабрикати, які без особливої обробки можна вживати. Це полегшить життя тих людей, які перебувають у дуже складних умовах. А таких на Херсонщині багато. Вони часто проживають не лише без світла, а й без водопостачання. Оскільки ще багато чого не відновлено”, – каже волонтерка Ірина Безух.

Вантаж до місця призначення супроводжуватимуть рятувальники з Тернопільщини.