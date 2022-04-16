Майже 40 тис. продовольчих пакунків відправила Тернопільщина східним регіонам України. Нещодавно у краї запрацювала четверта лінія для пакування продуктів та іншої гуманітарної допомоги.

Долучаються до збору гуманітарної допомоги жителі усіх громад на Тернопільщині. Також присилають продуктові пакунки закордонні благодійники.

«Ми цього тижня зібрали чергову допомогу завдяки нашим друзям-партнерам із-за кордону, які передають гуманітарну допомогу. Долучаємо усі сили для того, щоб її пакувати і передавати далі на схід. Цього тижня відправили два буси до Бучі та Ірпеня. Це насамперед харчі, медикаменти, генератори, все, що потрібно. Також нам вдалося зібрати кошти на два бандеромобілі, які теж поїдуть на передову. Дякуємо усім, хто долучається, хто передає цю всю гуманітарну допомогу та кошти для наших захисників», – зазначив на брифінгу голова обласної ради Михайло Головко.

У продуктових пакунках – макарони, печиво, крупи, олія та цукор. Цих продуктів вистачає людям на декілька днів.

«Продовжуємо займатися пакуванням пакунків для Харківщини. Зараз готуємо близько десяти тис. пакунків вдень. Прийнято рішення про відкриття ще двох пакувальних складів. Один буде знаходитися за межами міста Тернополя. Намагаємося зараз залучити практично всі райони», – додав голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Гуманітарну допомогу у східні регіони відправляють потягами та автобусами. Цими транспортними засобами також можуть евакуюватися до нашого краю люди.